Gözler Faroe Adaları maçında... Fatih Terim için sürpriz iddia!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda dün akşam Hırvatistan'ı konuk eden Çekya Milli Takımı, Prag'daki Fortuna Arena'dan oynanan maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Grupta 13 puanlı lider Hırvatistan'ın averajla gerisinde bulunan ancak 1 maçı fazlası olan Çeklerin, 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma ihtimali zora girdi.

Alınan bu sonucun ardından Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek'in koltuğunun ise sallantıda olduğu iddia edildi.

iSport'un haberine göre; Çekya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun bazı üyeleriyle sorun yaşayan Hasek, Hırvatistan maçı yenilgiyle sonuçlansaydı görevden alınacaktı.

Haberde, 12 Ekim Pazar günü Faroe Adaları ile deplasmanda oynanacak maçta Ivan Hasek'in takımın başında yer alacağı ancak karşılaşmanın ardından, alınacak sonuçtan bağımsız olarak 62 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılabileceği ileri sürüldü.

Çekya Milli Takımı Genel Menajeri Pavel Nedved'in pazartesi günü federasyon yönetimiyle bir araya gelerek Hasek'in geleceğini görüşeceği belirtildi.

FATİH TERİM'İN ADI ÇEKYA İLE ANILMIŞTI

Çekler geçen eylül ayında Hırvatistan'a 5-1 yenilmiş ve bu ağır mağlubiyetin ardından Fatih Terim'in adı Çekya Milli Takımı teknik direktörlüğü için anılmaya başlanmıştı. Terim, şu anda Çekya'da genel menajer olarak görev yapan Nedved ile Suudi Arabistan takımı Al Shabab'da birlikte çalışmıştı.