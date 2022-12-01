Göztepe-Altay maçında yaralanan taraftarın sağlık durumu iyiye gidiyor
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaralanan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Çakır'ın yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Caner Çavdar, AA muhabirine, Çakır'ın yoğun bakımda tamamlanan tedavisinin serviste devam edeceğini söyledi.
Hastanın moralinin iyi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çavdar, "Sağlık durumunu bir süre daha hastanemizde takip edeceğiz." dedi.
Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Olaylı maçta yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır evladımız yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi normal şekilde devam edecek. Durumu çok iyi, estetik dahil tüm tedavileri tamamlanacak." diye konuştu.
Neler yaşanmıştı?
Mehmet Çakır, Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralanmıştı.
Ameliyata alınan Çakır, yoğun bakım servisine alınmıştı. Bu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanmıştı.
Video Haberler
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakın baronlar nasıl kurtarılıyor
- Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, cezası var
- Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstan'dan açıklama
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme
- Bursa'da termik santral yakınlarına eğitim uçağı düştü
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Çağlayan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' açıklaması
- Ortak akıl koalisyonu
- ‘Sahte doktor’ Ayşe’nin babası sert konuştu