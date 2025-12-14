Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında tek golle kazandı!

Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında tek golle kazandı!

14.12.2025 16:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında tek golle kazandı!

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Göztepe, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

GOL İPTAL OLDU

Göztepe, karşılaşmanın 38. dakikasında Janderson ile golü buldu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından elle oynama olduğunu işaret etti ve İzmir ekibinin golünü iptal etti.

Gaziantep FK ile Göztepe arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

PENALTI KAÇTI

Gaziantep FK, karşılaşmanın 64. dakikasında penaltı kazandı. Hakem Cihan Aydın, Camara ile Dennis arasındaki pozisyonun ceza sahası içerisinde olduğunu belirtti ve penaltı noktasını gösterdi. Göztepeli futbolcular, bu pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik itirazlarda bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararında kaldı.

Gaziantep'te Muhammed Bayo, 65. dakikada kullandığı penaltıda topu dışarıya gönderdi.

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ

Göztepe, karşılaşmanın 69. dakikasında Janderson'un kafa golüyle Gaziantep FK deplasmanında 1-0 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Göztepe, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Göztepe, 29 puana yükseldi. Gaziantep FK, 23 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Gaziantep FK, Başakşehir deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #göztepe #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Göztepe'ye tepki: 'Olayların sorumlusu biz değiliz'
Beşiktaş'tan Göztepe'ye tepki: 'Olayların sorumlusu biz değiliz' Beşiktaş Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında oynanan Göztepe maçındaki tribün olayları ile ilgili açıklama yayınladı.
Göztepe deplasmanda zorlanmadı!
Göztepe deplasmanda zorlanmadı! Göztepe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Romulo'dan sonra bir transfer daha... Göztepe'nin yıldızına Alman ekiplerinden kanca!
Romulo'dan sonra bir transfer daha... Göztepe'nin yıldızına Alman ekiplerinden kanca! Göztepe forması giyen orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ve Union Berlin'in talip olduğu iddia edildi.