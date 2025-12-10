Göztepe deplasmanda zorlanmadı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'a konuk oldu.

Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Göztepe, 3-0 kazandı.

10 MAÇTA 3. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Bahçelievler Belediyespor ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Kıral

Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan, Selin Çalışkan (Dilara Yeşil, Sema Nur Doluca, Pelin Özkılıççı, Eda Say, Fatma Nur Yılmaz)

Göztepe: Bajema, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Marusic, İlayda Uçak, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Rotar, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Melis Erdoğan, Berre İnce, Hande Naz Sunar)

Setler: 14-25, 12-25, 16-25

Süre: 79 dakika (28, 24, 27)