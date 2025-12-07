Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe olaylı maçta Beşiktaş'ı devirdi!

7.12.2025 19:42:00
Göztepe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında kendi evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Göztepe 3-2 kazandı.

MAÇ DURMUŞTU

Taraftarların küfürlü tezahüratları ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle bir süre duran maç, seyircisiz devam edip yaklaşık 4 saat sürdü.

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 6. kez mağlup oldu.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan

Göztepe: Hollock, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Rotar (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Atkinson, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline)

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Julia, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç, Kullerkann, Merve Tanıl)

Setler: 20-25, 25-23, 25-23, 18-25, 15-10

Süre: 234 dakika

İlgili Konular: #göztepe #beşiktaş #Sultanlar Ligi

