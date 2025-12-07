İtalyan basını duyurdu... Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a geri dönebilir!

Beşiktaş, milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralamıştı. Yeni takımında düzenli forma şansı bulamayan genç forvet için çarpıcı bir ihtimal gündeme geldi.

SEMİH KILIÇSOY'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre Semih Kılıçsoy, devre arasında Beşiktaş'a geri dönebilir. 20 yaşındaki futbolcunun beklentilere cevap veremediği ve kariyeri için önemli bir kararın eşiğinde olduğu vurgulandı.

Haberde Semih Kılıçsoy'un Cagliari'den ayrılma ihtimalinin giderek daha gerçekçi bir senaryoya dönüştüğü belirtilirken, genç futbolcunun karar aşamasında olduğu aktarıldı.

Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maça çıkıp 182 dakika süre alabilen Semih Kılıçsoy, skor katkısı veremedi.