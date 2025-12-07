Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan basını duyurdu... Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a geri dönebilir!

İtalyan basını duyurdu... Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a geri dönebilir!

7.12.2025 12:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyan basını duyurdu... Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a geri dönebilir!

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy'un devre arası siyah beyazlı ekibe dönebileceği iddia edildi.

Beşiktaş, milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralamıştı. Yeni takımında düzenli forma şansı bulamayan genç forvet için çarpıcı bir ihtimal gündeme geldi.

SEMİH KILIÇSOY'UN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre Semih Kılıçsoy, devre arasında Beşiktaş'a geri dönebilir. 20 yaşındaki futbolcunun beklentilere cevap veremediği ve kariyeri için önemli bir kararın eşiğinde olduğu vurgulandı.

Haberde Semih Kılıçsoy'un Cagliari'den ayrılma ihtimalinin giderek daha gerçekçi bir senaryoya dönüştüğü belirtilirken, genç futbolcunun karar aşamasında olduğu aktarıldı.

Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maça çıkıp 182 dakika süre alabilen Semih Kılıçsoy, skor katkısı veremedi.

İlgili Konular: #beşiktaş #Cagliari #Semih Kılıçsoy

İlgili Haberler

Semih Kılıçsoy Cagliari'deki ilk maçında yüzleri güldürdü
Semih Kılıçsoy Cagliari'deki ilk maçında yüzleri güldürdü Cagliari'nin İtalya Kupası 1. turunda penaltılar sonucu elediği Virtus Entella maçında oyuna giren Semih Kılıçsoy, teknik direktörü Fabio Pisacane'den tam not aldı.
Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması!
Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması! İtalya Süper Kupası 1. tur karşılaşmasında kendi evinde Virtus Entella'yı ağırlayacak olan Cagliari'de teknik direktör Fabio Pisacane, maç öncesi basın toplantısı düzenledi ve Semih Kılıçsoy hakkında konuştu.
İtalyan basınından dikkat çeken Semih Kılıçsoy yorumu: 'Bu kadroda yükselmek istiyorsa...'
İtalyan basınından dikkat çeken Semih Kılıçsoy yorumu: 'Bu kadroda yükselmek istiyorsa...' Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak giden milli futbolcu Semih Kılıçsoy, İtalya Kupası'nda oynanan Frosinone maçının ardından eleştirilerin odağı oldu.