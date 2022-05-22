Göztepe'ye 5 gol atan Mario Balotelli tarihe geçti! Alex de Souza'dan sonra ilk
Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında Adana Demirspor, küme düşen Göztepe'yi 7-0'lık unutulmaz skorla mağlup ederken Mario Balotelli attığı gollerle tarihi bir akşam yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor sahasında haftalar önce düşmesi kesinleşen Göztepe'yi 7-0 mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini Balotelli (5), Erhun ve Atakan Çankaya (k.k) kaydetti. Böylelikle Mario Balotelli sezonu 18 golle tamamladı. Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 55 yaparken, Göztepe 28 puanda kaldı.
ALEX'DEN SONRA İLK!
Balotelli attığı gollerle Alex de Souza'dan bu yana Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu. Alex, 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında 5 gol kaydetmişti.
REKOR TANJU ÇOLAK'TA
Süper Lig'de bir maçta en fazla gol bulma rekorunun sahibi Tanju Çolak. Türk futbolunun efsane golcüsü, bir maçta 6 gol atmayı başarmış ve iki hat-trick yapmıştı.
Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler de bir maçta 5 gol atan diğer futbolcular.
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