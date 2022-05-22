Talas İdman Yurdu ile Yeni Esenspor maçında futbolcu maçın hakemine saldırdı

Bu arada tribünden bir kişinin sahaya girmek istediği görüldü. Kısa süreli yaşanan gerginlik sonrasında maç kaldığı yerden devam etti. Karşılıklı atılan goller ile 1-1 devam eden maçın 38. dakikası oynanırken hakem Kemal Deliktaş, Esenspor’dan Ahmet Aslan’a direkt kırmızı kart çıkardı.