Talas İdman Yurdu ile Yeni Esenspor maçında futbolcu maçın hakemine saldırdı
Hakem Kemal Deliktaş’ın yönettiği maçın ilk yarısında yaşanan gerginlik gittikçe büyüdü. Talas İdman Yurdu atağı esnasında yaşanan gerginlikte daha önceden sarı kartı bulunan Yeni Esenspor’dan Gökhan Boyraz, rakip takım oyuncusu Yasin Delikkuş’a yumruk attı. Yaşanan arbede sonrasında hakem Kemal Deliktaş, Gökhan’a kırmızı kart Yasin’e de sarı kart çıkardı.
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