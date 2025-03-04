Güney Amerika futbolunda rekor transfer: Vitor Roque
Palmeiras, Vítor Roque'yi 25 milyon euro karşılığında transfer ederek Güney Amerika futbol tarihinin en pahalı transfer rekorunu kırdı.
Palmeiras, Vítor Roque'yi 25 milyon euro karşılığında transfer ederek Güney Amerika futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.
Bu transfer, daha önceki rekorları geride bıraktı. Botafogo'nun Wendel için ödediği 20 milyon euro ve yine Botafogo'nun Thiago Almada'yı 19,5 milyon euroya transfer etmesi artık ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.
20 yaşındaki Vitor Roque, geçen yıl Athletico Paranense'den Barcelona'ya 30 milyon euro bedelle transfer edilmiş, Katalan kulübü genç oyuncuyu Real Betis'e kiralık olarak göndermişti.
Bu sezon Real Betis ile çıktığı 33 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, Brezilya'da geçirdiği son sezona 45 maça çıkıp 21 gol ve 8 asist üretmişti.
Etiketler: #Vitor Roque #transfer #palmeiras
Spor Haberleri
- Güney Amerika futbolunda rekor transfer: Vitor Roque
- Rizesporlu Papanikolaou, sezonu kapattı!
- Beşiktaş'tan The Sun'a cevap: 'Kartal gözlerimiz var'
- Eski Galatasaraylı rekor kırdı!
- Jose Mourinho kariyerinde bir ilkin peşinde!
- Bayern Münih'ten anlamlı hareket: Kulüp tarihinde ilk!
- Icardi sevgilisi ile oturdu: 'Turistik yer' seçildi!
- Milli tenisçi ABD'de finale çıktı!
- İtalya'da Mourinho tartışması!
- Fenerbahçe'den EuroLeague'de tarihi performans!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme
- Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' çağrısı
- Çakarlı cipin sahibi ne kadar vergi ödedi
- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma!
- O şartı sağlayanların aylıkları artacak!