Güney Amerika futbolunda rekor transfer: Vitor Roque

Yayınlanma: 04.03.2025 - 19:05

Güncelleme: 04.03.2025 - 19:05

Palmeiras, Vítor Roque'yi 25 milyon euro karşılığında transfer ederek Güney Amerika futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Bu transfer, daha önceki rekorları geride bıraktı. Botafogo'nun Wendel için ödediği 20 milyon euro ve yine Botafogo'nun Thiago Almada'yı 19,5 milyon euroya transfer etmesi artık ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

20 yaşındaki Vitor Roque, geçen yıl Athletico Paranense'den Barcelona'ya 30 milyon euro bedelle transfer edilmiş, Katalan kulübü genç oyuncuyu Real Betis'e kiralık olarak göndermişti.

Bu sezon Real Betis ile çıktığı 33 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, Brezilya'da geçirdiği son sezona 45 maça çıkıp 21 gol ve 8 asist üretmişti.