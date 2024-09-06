Hakan Akkaya, bronz madalya kazandı!

Paris'te tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 20:48
Hakan Akkaya, bronz madalya kazandı!
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalya kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya maçında İtalya'dan Emanuele Lambertini'yle karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçta rakibini 15-13 yenen Hakan, bronz madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarı hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin eskrim branşındaki ilk madalyası oldu.


Etiketler: #Paris 2024 Paralimpik Oyunları #madalya #bronz madalya #Hakan Akkaya
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