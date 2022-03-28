Hakan Çalhanoğlu: İtalya her zaman favoridir

28 Mart 2022 Pazartesi, 18:40

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Milli takımdan emekliliğini açıklayan Burak Yılmaz hakkında görüşlerini bildiren tecrübeli futbolcu, Stefan Kuntz'un taktik tercihi ile ilgili düşüncelerini belirtti.

KAPTANLIK VE 3'LÜ SAVUNMA

Milli takım kaptanlığı ve 3'lü savunma oynanması ile ilgili açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. İnşallah gururla taşıyacağım. Sorumluluğu herkesin alması gerekiyor. En başta benim. 2015 yılından beri bu formayı taşıyorum. Zaman çabuk geçiyor. Emre ağabey ve Arda ağabeyle oynadım, şimdi Burak ağabey aramızdan ayrıldı. İtalya maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. İki takım da Dünya Kupası'na katılamadı ve üzgün. Bu maç bizim için önemli. Konya halkı bize hep iyi gelmiştir. İnşallah iyi bir maç izleriz. 3'lü savunmadan memnunum, kendi kulübümde de bunu oynuyorum. Gayet memnunum. Artık bizim de bu sistemde oynamamız istiyorum. Avrupa elemelerinde herkes böyle oynuyor. Zaman zaman zorluk yaşayabilirsiniz. Biz de Portekiz'e karşı yaşadık ama ikinci yarıda pozisyonlar da bulduk. Ama ben 3'lü sistemden çok memnunum. 3'lü savunmayla ilgili hocayla konuşmadım. Hocanın kararı bu. Bu karar verildiyse biz de bunu takip etmek zorundayız. Ben sadece kendi fikrimi söyledim. Ben hocayla konuşmadım bu konu hakkında" dedi.

"BURAK AĞABEYİN ÜZÜNTÜSÜ"

Burak Yılmaz ile ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu "Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik. Çok üzgündük. Burak ağabeyin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş milli takım için. Biz onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Bize her zaman sahip çıktı. Ben yine buradan teşekkür ediyorum. Onun emeğine sağlık, benim için çok yürekli bir insan. Hayat devam ediyor, önümüze bakmamız lazım. İkinci yarıda o mücadeleyi gösterdik geri dönmek için ama başaramadık. İtalya da aynı üzüntüyü yaşıyor" açıklamasını yaptı.

"İTALYA HER ZAMAN FAVORİDİR"

İtalya'nın Dünya Kupası'na gidememesiyle ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu "İtalya Milli Takımı, benim şahsi fikrim her zaman favoridir. Oyun şekli, sistemi her zaman hoşuma gitmiştir. Kaliteli oyunculara sahip bir takım, saygım sonsuz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çoğu oyuncu gelmeyebilir ama diğer oyuncular da kaliteli. Kulübüme döndüğüm zaman şampiyonluk mücadelesine odaklanmam gerekiyor. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Milan lider, bizim bir maçımız eksik. Döndükten sonra da Juventus maçı var, final gibi bir maç olacak" ifadelerini kullandı.