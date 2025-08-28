Halil Umut Meler için flaş iddia! Hakemliği bırakıyor mu?

FIFA Hakemi Halil Umut Meler ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Ekol Sports'ta yer alan habere göre, Meler'in hakemliği bıraktığı öne sürüldü.

Halil Umut Meler, bu sezon sadece ligin ikinci haftasındaki Beşiktaş - Eyüpspor maçında düdük çalmıştı.

Öte yandan konuyla ilgili TFF ve Meler cephesinden konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi. TFF'ye yakın kaynaklar ise bu haberin doğru olmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Meler'in futbol ile tanışıklığı Selçuk Efesspor'da yöneticilik yapan babası sayesinde başlamıştır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çaldı. 2025 UEFA Konferans Ligi Finali'nde dördüncü hakemlik yapmıştır. Böylelikle Doğan Babacan, Ahmet Çakar ve Cüneyt Çakır'dan sonra bir UEFA & FIFA finalinde hakemlik yapan tarihteki 4. Türk hakem olmuştur.

ANKARA'DA SALDIRIYA UĞRADI

11 Aralık 2023 tarihinde yönettiği MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramıştır Saldırının ardından Meler, "Bu iş benim için bitti. Artık devam edemem." ifadesini kullanarak hakemliği bırakacağını açıkladığı ifade edildi. 14 Ocak 2024 tarihinde oynanan İstanbulspor-Konyaspor maçıyla beraber hakemliğe devam edeceği açıklandı.