Hakkında soruşturma başlatılan Erman Toroğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Toroğlu, ifade işlemleri tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Mahkemeye sevk edilen Toroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiğini iddia etti ifadeler kullanmıştı. Toroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? 'Sakın aramızda konuşulanı açıklama' dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum; Dursun Özbek, federasyon başkanına diyor ki 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. içerden de baskı var. Bize yardımcı ol, destek çık' gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir."