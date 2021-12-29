Halil Akbunar Göztepe'ye turu getirdi!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe, sahasında TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe, sahasında TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Gürsel AKsel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Göztepe aldığı bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
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