Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2.Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. Peki, Halil Akbunar kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Akbunar hangi takımlarda oynadı?

HALİL AKBUNAR KİMDİR?

Halil Akbunar, 9 Kasım 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Balçova İdman Yurdu'nda başladı. 2010 yılında Antalyaspor altyapısına transfer oldu.

1 yıl sonra Antalyaspor Halil Akbunar'ı serbest bırakınca memleketi İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin altyapısına transfer edildi. 2011-12 sezonunun devre arasında Göztepe ile profesyonel sözleşme imzaladı. İlk maçına 14 Ocak 2012'de Kartalspor karşısında çıktı.

2016-2017 sezonunda Göztepe'ye geri döndü. Göztepe'de 2016-2017 sezonunda çok etkili bir performans sergilemiş ve kulübün Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştur. 2017-2018 sezonunda kadro rotasyonunda yer bulan oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise kadronun değişmezlerinden olup, gol ve asistleriyle kulübünün Süper Lig'de kalmasında etkili olmuştur. 2019-2020 sezonunda İlhan Palut'un göreve gelmesiyle takımın kilit oyuncularından biri olmuş ve yine takımın vazgeçilmez ismi olmuştur. Ayrıca kulübün Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Beşiktaş'a karşı şık bir golle takımını öne geçiren golü atmış ve bu stadyumda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçmiştir.

Sağ Kanat mevkisinde forma giyen 1,70 boyundaki Akbunar, ihtiyaç halinde sol kanat ve sol bekte de görev alabilmektedir. Halil Akbunar sol ayağına hakimdir.

HALİL AKBUNAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2012-2022 Göztepe

2015-2016 → Elazığspor (kiralık)

2022-2023 Westerlo

2023- Eyüpspor

2023-2024 → Pendikspor (kiralı