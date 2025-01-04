Halkbank, sahasında set vermeden galip

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, ağırladığı Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Halkbank, sahasında set vermeden galip
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 17:42

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, Rams Global Cizre Belediyespor'u konuk etti. 

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İbrahim Ünal

Halkbank: Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Volkan Döne, Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Yiğit Hamza Aslan, Berk Dilmenler)

Rams Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Metin Toy, Emre Batur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik)

Setler: 25-21, 25-19, 25-21

Süre: 72 dakika (25, 24, 23)


Etiketler: #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi #RAMS Global Cizre Belediyespor #halkbank
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