Hareketi tepki çekmişti: NBA'den Joel Embiid'e ceza!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Kamerun asıllı Fransız basketbolcu Joel Embiid, Portland Trail Blazers karşılaşmasında yaptığı hareket sebebiyle ceza aldı.
NBA yönetimi, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'e "sahada ardı ardına müstehcen hareketler yaptığı" gerekçesiyle 35 bin dolar para cezası verdi.
Kamerun asıllı Fransız basketbolcu hareketi, Philadelphia'nın önceki salı günü Portland Trail Blazers'a karşı evinde kazandığı maçta, üçüncü çeyreğin ikinci yarısında yapmıştı.
ART ARDA BACAKLARINA VURMUŞTU
29 yaşındaki Embiid, bir basket faul pozisyonunun hemen ardından cinsel organına bakarak bacakların art arda dört kez vurmuştu.
Embiid, Portland Trail Blazers karşılaşmasında 35 sayı, 15 ribaunt, 7 asist ve 6 blok kaydetmişti.
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