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Forbes açıkladı: NBA efsanesi Magic Johnson milyarder oldu!

Forbes, NBA efsanesi Magic Johnson'ın milyarder statüsüne ulaşan dördüncü profesyonel atlet olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 14:42
Forbes açıkladı: NBA efsanesi Magic Johnson milyarder oldu!
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Forbes, NBA efsanesi Magic Johnson'ın milyarder statüsüne ulaşan dördüncü profesyonel atlet olduğunu açıkladı.

Michael Jordan, LeBron James ve Tiger Woods, Forbes'un milyarder olarak tanımladığı diğer sporcular olarak kayda geçti.

Johnson'ın tahmini servetinin 1,2 milyar dolar olduğu bildirildi.

Magic'in bu servetinin bir kısmı Washington Commanders, Los Angeles Sparks, Los Angeles Dodgers ve Los Angeles Futbol Kulübü'ndeki azınlık hisselerinden ve ayrıca Iowa merkezli bir hayat sigortası şirketindeki çoğunluk hissesinden geliyor.

Johnson'ın servetinin küçük bir kısmı NBA kariyerinden gelmişti. Forbes'a göre Johnson, HIV teşhisi nedeniyle emekli olmadan önce Los Angeles Lakers'ta oynadığı 13 sezonda 40 milyon dolar kazanmıştı.

Magic'in servetinin çoğunluğunun ise, 2015 yılında çoğunluk hissesini satın aldığı hayat sigortası şirketi EquiTrust'tan geldiği bildirildi.


Magic Johnson milyarder Forbes

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