Harry Kane tarihe geçti, İngiltere rahat kazandı
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, sahasında Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. İngiltere Milli Takımı'nda 100. resmi maçına çıkan Harry Kane, attığı 2 golle İngiltere Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu rekorunu geliştirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Lee Carsley'in ekibi İngiltere, sahasında Marrku Kanerva'nın yönetimindeki Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti.
Wembley'de oynanan maçta İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 57. ve 76. dakikalarda Harry Kane kaydetti.
İngiltere Milli Takımı'nda 100. resmi maçına çıkan Harry Kane, attığı 2 golle 68 gole ulaştı ve İngiltere Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu rekorunu geliştirdi.
Öte yandan Harry Kane, Bobby Charlton ve Wayne Rooney'nin ardından İngiltere forması ile çıktığı 100. maçta gol atan üçüncü oyuncu oldu.
Bu sonuçla birlikte İngiltere 6 puana ulaşırken, Finlandiya iki maçın sonunda puanla tanışamamış oldu.
Grubun bir sonraki maç haftasında İngiltere sahasında Yunanistan ile karşılaşırken, Finlandiya evinde İrlanda ile mücadele edecek.
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