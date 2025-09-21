Hasan Al, Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi: 'Arda Kardeşler, skandal bir şekilde atağı kesti'

Gaziantep üç şeyi doğru yaptı. Önde baskı yaparak Trabzonspor’un oyun kurmasına izin vermedi. Ayağa paslarla topa sahip olmasını bildi... Olağanüstü mücadele ederek Trabzonspor’un oyununu bozdu. Bunlarda Trabzon gibi çok zor bir deplasmandan puan almalarını sağladı. Gaziantep, gördüğüm Anadolu takımları içinde en iyisi. Bu arada Burak Yılmaz'ı kutluyorum. Kendi kazanma hırsını takımına aşılamış. Son dakikaya kadar kazanmak için mücadele ettiler.

Trabzonspor, zaman zaman üstünlük kursa da oyunun kontrolünü eline alamadı.

Çünkü ne önde baskı, ne de rakibi kendi yarı alanında karşılamada eş zamanlı pres yapamadı. Top rakibe gittikten sonra baskı yapmanın ne anlamı var? Rakip topu ayağından çok rahat çıkarıyor. Baskı yapanda oyundan düşüyor. Trabzonspor’un zaman zaman üstünlük kurduğu anlar, baskı zamanlamasını ayarladığı zamanlar. Bu da doğaçlama gerçekleşiyor.

Fatih Tekke'nin maça doğru kadro ile başlamadığını düşünüyorum. İkinci devre alelacele değişikliklere gitmesi bunun göstergesi. Olaigbe ve Muçi oyunda hiç yoktu. Tekke, 45 dakika bu oyunculara nasıl dayandı anlamadı. Onuachu yeterli kenar ortalarla beslenememesine rağmen bir gol attı, bir kafa vuruşu direkten döndü. Ozan temiz oynadı. Görevini en iyi yapanlardan. Çok top kazandı. Risksiz oynadı.

Augusto bu takımda banko oynar. Yalnız orta sahadan alıp rakip ceza alanına kadar yaklaşık 50 metre top sürdü. Kaleciyle karşı karşıya. Top kalecinin bacağından döndü. Onuachu'ya çıkarsa yüzde yüz gol. Küçük bir tercih hatası sizi galibiyetten edebiliyor. Folcarelli çok çalışkan ama son paslarda etkili değil. Okay'ın eksikliği fazlasıyla hissedildi. Bekler Pina ve Mustafa hücuma çıktığı zaman çok az orta yapma şansı buldular. Çünkü Gaziantep savunma tedbirini almıştı. Onana'nın golde yapacağı bir şey yoktu. Önü çok kalabalıktı, topu göremedi. Ayrıca Antepli oyuncu topa mükemmel vurdu.

Savunmanın merkezinde Savic ve Batagov Trabzonspor’un en güçlü olduğu mevki. Özellikle Batagov çok iyi oynuyor. Sanırım sakatlandığı için çıktı!

Gelelim Arda Kardeşlere. Kötü niyetli mi yoksa kötü bir hakem mi bilemem. Ama Trabzonspor’un yüzde yüz gol olabilecek atağını kesti. Pina çok hızlı hareket etti. Topu sağ kanata aktardı. Devam etse kaleciyle karşı karşıya kalacak. Arda Kardeşler, skandal bir şekilde atağı kesti. Maçın sonucuna etki etti. Devam etse kaleciyle karşı karşıya kalacak.