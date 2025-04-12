Hava eksi 14 derece: İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi zeminin son durumu!

Süper Lig'de yarın oynanacak olan Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi Sivas'ta yağan kar yağışı nedeniyle 4 Eylül Stadı'nın zeminin bir kısmı kar tuttu.

Hava eksi 14 derece: İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi zeminin son durumu!
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DHA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 15:07

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği 4 Eylül Stadı'nın zemini dün geceki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kısmen karla kaplandı. 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta yarın saat 19.00'da oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması önem kazandı. 

HAVA EKSİ 14 DERECE

Sivas'ta dün akşam da kar yağışı etkili olurken eksi 14'e düşen soğuk havanın da etkisiyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Alttan ısıtma sisteminin çalıştığı 4 Eylül Stadı zemininin güney kale tarafında yer alan bir bölümünün zemini de karla kaplandı.

Alttan ısıtma sisteminin çalışmaya devam ettiği statta, biriken az miktardaki karın da kısa sürede eriyerek normale dönmesi bekleniyor.

Yarın da gün içerisinde kar yağışı beklenirken, zeminde kar tutması halinde ekiplerin temizlik için de hazır tutulacağı öğrenildi.


Etiketler: #Sivasspor #fenerbahçe #kar yağışı

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