Trabzonspor'daki performansıyla dikkat çekti: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olduğu iddia edildi.
Trabzonspor'un sezon başında Portekiz ekibi Braga'dan kiraladığı Simon Banza için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Bordo-mavili takımda kiralık olarak oynayan Banza'yla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtildi.
NTV Spor'un Portekiz basını O Jogo'dan aktardığı haberde; "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi planlıyor" denildi.
Haberde, bordo-mavililerin Banza için 25 milyon euro ödemesinin düşük bir ihtimal olduğu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pazarlıklarda daha etkili olabileceği belirtildi.
Braga'dan kiralık olarak ayrılan bir diğer isim Roberto Fernandez'le ve Banza için ayrıca, "Braga için çok fazla gol atılan bir yıl olmadı. Ancak kiralık olarak oynayan isimlerden ilginç uyarılar geliyor. Banza Trabzonspor'da, Roberto Fernandez ise Espanyol'da yaptıklarıyla adından söz ettiriyor" ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 30 maça çıkan Simon Banza, 20 gol ve 5 asist kaydetti.
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