Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) Spor Masası programına katıldı.

Başkan Türkoğlu, AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen programında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası performansına değinen Türkoğlu, "Buradan onları tebrik etmek istiyorum. Kırılma noktalarında talihsizlikler yaşıyorduk. Sporcularımızın turnuvayı güçlü bir şekilde bitirmiş olmaları önemli. Önemli olan, bundan sonraki turnuvalara katılabilme imkanını sağlamaktı. Bazen turnuvaları moral bozukluğu sebebiyle istediğiniz gibi bitiremeyebiliyorsunuz. 2026 yılının mart ayında ev sahipliğini yapacağımız FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri başlayacak. Bu şansı yakalamamız değerliydi. Kadınlarımız, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğini yapacağı elemeleri geçip ülkemizi Almanya'da en iyi şekilde temsil edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrılmasına değinen Türkoğlu, "Ekibimizde bir sportif direktörümüz var. Yeni başantrenör için çalışmalar yapıyor. Ekrem Memnun ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bütün milli takımlarımızın ülkeyi en iyi şekilde temsil etmesini istiyoruz. Sportif direktörümüz, milli takımımızı ileriye taşıyacak bir teknik ekiple anlaşacaktır." diye konuştu.

NBA'in Avrupa'da düzenlemek istediği organizasyonla ilgili görüşlerini aktaran Türkoğlu, "Şu anda Avrupa'da kulüpler için 4 farklı organizasyon var. 2027-2028 sezonunda da NBA buraya dahil olacak. Bu bence Avrupa'daki basketbola zarar veriyor. NBA, Avrupa'da kuracağı organizasyonla Avrupa Ligi'ne rakip olmak istiyor. Zamanla hepimiz göreceğiz. Bence bu durum doğru değil. Bu organizasyonların geri dönüşünden de kulüplerimiz ekonomik anlamda memnun değil. Söylenilen rakamlar, 3-4 milyon avro arası. Bu organizasyonların, ekonomik anlamda şapkayı önlerine koyması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım maçları ile Avrupa Ligi'nin müsabakalarının çakışmasına değinen Türkoğlu, "Yıllardır bu konuya bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Milli takımların maçları ile Avrupa Ligi maçları aynı güne denk geliyor. Bunun için bir anlaşma yapıldı. Bu maçlar birbiriyle denk gelmeyecek. Biz, bu anlamda hiç sıkıntı çekmedik. Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz de milli takıma oyuncu gönderme konusunda bize destek oldu. İleriki yıllarda ne olur bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Türkoğlu, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımla ilgili şunları söyledi:

"Yaşananları üzülerek takip ediyoruz. Bir an önce bu sürecin sona ermesini istiyoruz. Biz, federasyon ve kulüplerle yürüttüğümüz politikaları yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz, FIBA'ya bağlıyız. Bu konuyu FIBA ile konuşuyoruz. Buradaki sürecin de bitmesinden yana olduğumuzu dile getiriyoruz. Bu süreci yakından takip edeceğiz. Bütün dünyanın bu konuya el atması lazım. Bütün dünya, ülkemizin ve Cumhurbaşkanımızın baktığı gibi bu konuya baksaydı, durum daha farklı olurdu. Federasyon olarak bu konuyla ilgili gerekli girişimleri yapmaya devam edeceğiz. Üst organizasyonlar, bazı dengelerden dolayı büyük değişikliklere hemen adapte olamıyorlar. Biz, federasyon olarak devletle hareket ediyoruz. Amacımız kulüplerimizi korumak ama devlet politikalarını da hayata geçirmemiz gerekiyor."

"Getirmiş olduğumuz mali kriterlerle kulüpler sağlıklı adımlar atıyor"

Kulüplerin mali durumuyla ilgili görüşlerini paylaşan Türkoğlu, "Federasyon olarak bazı mali kriterler ortaya çıkardık. Zaman zaman ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik süreçlerden biz de federasyon olarak etkilendik. Getirmiş olduğumuz mali kriterlerle kulüpler sağlıklı adımlar atıyor. Buradan kulüplerimizi tebrik ediyorum. Yaşadığımız ülkede hepimizin etkilendiği noktalar oluyor. Yaptığımız değişiklikler sayesinde federasyon ve kulüplerimiz, şu ana kadar sağlam adımlarla işlerini yürütüyor." diye konuştu.

"Basketbol Gelişim Merkezi, yönetim olarak bizim hayallimizdi"

Basketbol Gelişim Merkezi'ne değinen Türkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi için Turkcell ile çok güzel bir iş birliği yaptık. Basketbol Gelişim Merkezi, yönetim olarak bizim hayalimizdi. Galatasaray ve Anadolu Efes, 10 bin kişilik bu salondan yararlandı. Yanında da 3 tane altyapılar için yaptığımız salon var. 2000'in üzerinde orada altyapı maçı yapıldı. İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'ni açmak da hedeflerimizden bir tanesiydi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde kademe kademe yeni yerler de açacağız. Başta basketbolda olan tesisleşme ile ilgili problemimiz ortadan kaldıracak. Ankara'da da Türk basketboluna kazandırmak istediğimiz altyapı salonları var. Gücümüz yettiğince ülkenin farklı yerlerine tesis yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük turnuvalara ev sahipliği yapması için bir çabalarının olduğunu belirten Türkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi'nin başlangıcı, bu noktadan doğdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak göreve geldiğinde onunla bu tesisi açmak önemliydi. Büyük turnuvaları düzenlemek, maddi bir külfettir. Şu anda Türk basketbol tarihinin en kapsamlı tesisini kazandırdığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Büyük turnuvaları ülkemizde gerçekleştirmemiz için girişimlerimiz olacaktır." şeklinde konuştu.

"Bu tesisler, daha önce ülkemize kazandırılabilirdi"

Tesisleşmenin çok önemli olduğunu kaydeden Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapı ve tesisin beraber yürümesi gerekiyor. Biz, eskiden hep farklı yerlerde antrenman yapardık. TBF'nin kendine ait tesisinin olmadığını yönetime geldikten sonra fark ettik. Türkiye Futbol Federasyonuyla bunun kıyasını yapmak istemem ama onlar Riva'daki bir tesisi kazanmış. Türkiye Voleybol Federasyonu da voleybola birçok şey kazandırmış. O zamanki yönetimin ise bununla ilgili bir düşüncesi olmamış. Spordan gelen bir cumhurbaşkanımız var. Tesisleşme konusunda bize sonsuz kapılar açıyor. O zamanın yöneticileri de bu düşüncelerde olsaydı, yine güzel tesisler yapılabilirdi. Bu tesisler, daha önce ülkemize kazandırılabilirdi. Bunlar kalıcı eserler."

Yönetim olarak görevi bırakma gibi bir düşünceleri olmadığını dile getiren Türkoğlu, "Dünya Kupası'na katılmak ve orada elde ettiğimiz başarıyla takımımızın olimpiyatlara gitmesini istiyoruz. Türk basketbolunun hak ettiği yere geldiğini hissettiğimiz zaman 'Görevimizi yerine getirdik.' diyebiliriz. O zaman bırakıp bırakmayacağımızı düşünürüz. Bakanlık ile çok güzel bir iş içindeyiz. Altyapılarımızın değerini artırmak, yeni yeteneklerin kazanılmasına yardımcı olmak, liseler ve tesis yapmak istiyoruz." dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin başlayacak olmasına değinen Türkoğlu, şunları söyledi:

"Geçen gün 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile sezona başladık. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında maç oynandı. Çok değerli camiaların rekabeti her alanda sürüyor. Orada çok büyük bir taşkınlık olmadı. Elbette isteğimiz, hiçbir sorunun çıkmamasıydı. İster istemez böyle süreçler yaşayabiliyoruz. Kulüplerimizle çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Tribünler dolu olduğu zaman bu spor keyifli oluyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi de başlıyor. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu yıl aramıza katılan Esenler Erokspor ve Trabzonspor'a 'Hoş geldiniz.' diyorum. Umarım başarılarımız devam eder. Umarım Türk basketbolunun her anlamda Avrupa'nın en iyisi olduğunu gösteririz."

Federasyonda görev yapmanın ekip işi olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Çok değerli insanlarla çalışıyorum. Genel müdürünüz Serdar Karagöz de bu insanlardan biri. Ona ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bu süreci içten ve doğal bir şekilde yaşadık. Bize ilk günden beri inanan ve güvenen herkese teşekkür ediyorum. Basketbol branşı, bir takım oyunudur. Bu süreçte takıma ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarıyı sürdürebiliriz. Bu başarının ne kadar özlendiğini görebiliyoruz. Milli duyguların hassasiyetini turnuvanın başında yaşamayanlar oldu. İnşallah onlar da bundan akıllanmıştır. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılara devam ederiz." diye konuştu.