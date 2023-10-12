Hırvatistan - Türkiye maçı öncesi 'Nazi' alarmı!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:13

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:13

Hırvatistan'da A Milli Takımımız ile oynanacak maç öncesi 'Gamalı Haç' alarmı verildi.

Önceki maçlarda Ustaşa bayrağı açılmasından ötürü UEFA, Hırvatistan Futbol Federasyonu'na inceleme başlatmıştı. Bu incelemelerin sonunda Ustaşa bayrağının bir kez daha açılması durumunda ağır cezalar verileceği iletildi.

"BU TÜM HIRVATİSTAN'IN SINAVI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hırvatistan Futbol Federasyonu Güvenlik Şef Jurica Jurcevic, "Durumun farkındayız ve güvenlikler görevlileri ile polisler ittifak halinde çalışacaklar. Bu sadece futbol federasyonun değil tüm Hırvatistan'ın bir sınavı. Bir toplum olarak ilerleyip ilerlemediğimizi ve bunları geride bırakıp bırakmadığımızı görelim" dedi.

Jurcevic, "3 kişi yüzünden 13 bin kişiye çile çektirmek istemiyoruz. Bu yüzden stadyum önünde bir taraftar bölgesi oluşturduk ve burayı saat 12'den itibaren açmış olacağız. Çok fazla içerik olacak. Konser var, yiyecek içecek alanları var. Çift kontrol olacak. İlk kapıda bilet kontrolü olacak ve ardından fiziki kontrol uygulayacağız" açıklamasını yaptı.

"BAYRAKLARI DA ALAMAYACAĞIZ"

"Stadyuma Hırvatistan bayraklarını alamayacağız" diyen Jurcevic, "İki nedenden ötürü olmayacak. Birincisi stadyum küçük ve büyük bayraklar olursa sahayı göremezsiniz. Diğer ise teknik. Bir Hırvatistan bayrağı alabiliriz, Ustaşa'nın kısaltması NDH yazabilir, gamalı haç çizebilir ve sonra kaldırabiliriz. Amacımız baskı değil, insanların keyif almak için geldikleri yerlerde onların keyfini kaçırmamaktır" sözleriyle konuşmasını noktaladı.