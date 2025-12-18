Hollanda'da Robin van Persie'ye büyük tepki!

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Rotterdam ekibiyle kabus gibi bir dönemden geçiyor. Çıktığı son 11 maçta 8 yenilgi alan Feyenoord'da taraftarlar Robin van Persie'ye tepkili.

Ligde aldığı Ajax yenilgisi sonrası Hollanda Kupası 2. turunda konuk ettiği Heerenveen'e 90'da yediği golle 3-2 yenilerek elenen Feyenoord'da Robin van Persie'ye büyük tepki var.

TARAFTARLARDAN ROBIN VAN PERSIE'YE B ÜYÜK TEPK İ

Heerenveen maçının sona ermesiyle birlikte taraftarlar Robin van Persie'yi tribüne çağırdı. 42 yaşındaki teknik adam söz konusu taraftar grubunun yanına giderken büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Bazı taraftarların büyük bir öfkeyle Robin van Persie'ye bağırdığı görülürken, genç teknik adam bir süre sonra tribünleri selamlayarak alandan ayrıldı.

Maç sonrası konuyla ilgili ESPN'e konuşan Robin van Persie, taraftarların duygularını anladığını belirterek, "Bu acı verici, hayal kırıklığı... Taraftarlar daha iyi oynayan, daha iyi savunan ve daha iyi hücum eden bir Feyenoord takımını hak ediyor" ifadelerini kullandı.

"Onların yanına gitmek zorundaydım" diyen Hollandalı çalıştırıcı, "Taraftarların duygularını göstermelerinin gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Bu onların hakkı. Çok üzgün olsanız dahi bu duyguyu olabildiğince çabuk dışa vurmak önemli. Bence orada olmalı ve onlara duygularını ve hayal kırıklıklarını ifade edebilecekleri bir platform sağlamalıyım" şeklinde konuştu.

İSTİFA TEPKİLERİ

Taraftarların istifa davetine de değinen Robin van Persie, "Gerçekten üzücü çünkü Feyenoord'un başarılı olmasını ve taraftarlarımızın mutlu olmasını her şeyden çok isterim. Onların Feyenoord'la gurur duymalarını sağlamada önemli bir rolüm var. Taraftarlar için her şeyi yoluna koymak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Son 11 maçta 8. kez yenildikleri hatırlatılan Robin van Persie, "Bunu tersine çevireceğimize inanıyorum. İşler istediğimiz gibi gitmiyor ancak oyun tarzımızla bunu hak ediyoruz. Çok daha fazla pozisyon yaratmamız, topa daha hakim olmamız ve daha iyi savunma yapmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.