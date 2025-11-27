Cumhuriyet Gazetesi Logo
Houston Rockets NBA Kupası'nda Golden State Warriors'ı devirdi!

Houston Rockets NBA Kupası'nda Golden State Warriors'ı devirdi!

27.11.2025 11:37:00
AA
Houston Rockets NBA Kupası'nda Golden State Warriors'ı devirdi!

Alperen Şengün'ün Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup) deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'ı 104-100 mağlup etti.

NBA Kupası'nda Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-100 mağlup etti.

Chase Center'da oynanan maçta 35 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, galibiyete 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla katkı sağlarken Reed Sheppard, 31 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Jimmy Butler'ın 21 sayıyla oynadığı Warriors'ta, Will Richard 18, Stephen Curry ve Brandin Podziemski, 14'er sayı kaydetti.

PISTONS'IN SERİSİNE CELTICS SON VERDİ

Boston Celtics, sahasında Detroit Pistons'ı 117-114 yenerek rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Ev sahibi ekipte Jaylen Brown, 33 sayı, 10 ribauntla oynarken Derrick White, 27 sayısının 11'ini son 5 dakikada atarak galibiyeti getirdi.

Konuk takımda Cade Cunningham'ın 42 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

THUNDER, SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Hasta olmasına karşın Shai Gilgeous-Alexander'ın 40 sayı attığı mücadelede Oklahoma City Thunder, sahasında Minnesota Timberwolves'u 113-105 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Thunder'da Isaiah Hartenstein 15, Ajay Mitchell 13 sayı kaydetti.

37 serbest atışın 22'sini sayıya çeviren Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 31 sayı, 8 ribauntla en skorer isim oldu.

