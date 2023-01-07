Hull City'den Federasyon Kupası'na veda
Hull City, Fulham'a 2-0 yenilerek Federasyon Kupası'na 3. Tur'da veda etti.
İngiltere Federasyon Kupası 3. Turu'nda Hull City ile Fulham karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fulham 2-0 kazandı.
Fulham'a turu getiren golleri 37. dakikada Laywin Kurzawa ve 90+4. dakikada Daniel James kaydetti.
Hull City'de Ozan Tufan, 61 dakika sahada kaldı ve oyundan alındı. Bir diğer Türk oyuncu Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı.
Fulham, bu sonuçla bir üst tura yükselirken Hull City'nin kupa macerası sona erdi.
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