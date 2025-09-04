Süper Lig'de milli araya Beşiktaş galibiyetiyle giren Alanyaspor, transferde büyük ses getirdi. Turuncu-yeşilliler, Rangers ile yollarını ayıran Ianis Hagi'yi kadrosuna kattı. Peki, Ianis Hagi kimdir? Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi kaç yaşında, nereli? Alanyaspor'un yeni transferi Ianis Hagi hangi takımlarda oynadı?

IANIS HAGI KİMDİR?

22 Ekim 1998 tarihinde Galatasaray forması giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Ianis, babası Türkiye'den ayrılana kadar İstanbul'da kaldı.

Romanya'ya gitmesinin ardından Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nde Babası ile birlikte her gün birkaç saat çalışmalar yapan Ianis, babası Gheorghe Hagi tarzında bir oyuncu olma yolunda ilerlemeye başladı. Gheorghe Hagi'nin, Frank Rijkaard'ın ardından Galatasaray'a teknik direktör olarak dönmesiyle birlikte oğlu Ianis Hagi de beraberinde Galatasaray'a katıldı. Hagi'nin yanından hiç ayırmadığı Ianis babası ile Galatasaray antrenmanlarına çıkmaya başladı. Antrenmanda bazen top toplayan, malzeme taşıyan Ianis antrenman sonrasında ise babasıyla çalışmalar yaptı.

Gheorghe Hagi'nin kulüpten ayrılmasıyla o da Romanya'da Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nin yolunu tuttu ve burada da futbol oynamaya devam etti. Romanya U-15 millî takımının da forması giyen Ianis burada attığı gollerle yeteneğini duyurmaya ve babasının izinden gitmeye devam ederken birçok kulübü de peşine taktı. Başta Romanya'nın köklü kulüplerinden Steaua București ve Dinamo București olmak üzere birçok kulübün dikkatini çeken Ianis, son olarak babasının eski takımı Galatasaray'ın dikkatini çekti.

IANIS HAGI HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

1 Temmuz 2014 tarihinden Romanya'nın Teknik direktör olarak FC Viitorul takımının başına geçen babası Gheorghe Hagi tarafından takımına transfer olmuştur. Ianis, ilk profesyonel birinci lig maçına 6 Aralık 2014 tarihinde henüz 16 yaşında, FC Viitorul takımının formasıyla çıktı.

FC Viitorul Constanța takımının teknik direktörlüğünü yapan babası Gheorghe Hagi, Botoşani ile oynadıkları maçın 89. dakikasında yedekte bekleyen oğlunu oyuna sürdü. Ianıs, sahaya "Hagi Jr." yazılı formayla çıktı. Hagi'nin takımı FC Viitorul, mücadeleden 2-1 yenik ayrılırken, Hagi jr. de 16 yaşında ilk profesyonel maçına çıkmış oldu.

10 Temmuz 2016'da, Hagi 2 milyon € transfer ücreti karşılığında Fiorentina'ya transfer oldu. Lig maçına 23 Ekim'de başladı ve Cagliari maçında Josip Iličić yerine oyuna girdi. Maçta 5-3 bir galibiyet aldılar. Nisan 2017'de Hagi, Avrupa Golden Boy (Altın Çocuk) ödülüne aday gösterildi. Ianis Hagi burada sadece 2 resmî maçta forma giyebildi. Genellikle U-19 liginde mücadele etti

Hagi, 18 Ocak 2018'de 2 milyon € karşılığında Viitorul Constanța'ya geri döndü ve Fiorentina gelecekteki transfer ücretinin % 30'unu almaya hak kazandı. Temmuz ayında, yine Golden Boy (Avrupa Altın Çocuk) ödülüne aday gösterildi.

Hagi, yaz transfer döneminde Viitorul'dan, 4.700.000 € bedelle Genk'e transfer olmuştur. Genk formasını yarım sezon giyen Hagi, kış transfer döneminde satın alma opsiyonu ile Glasgow Rangers'a kiralanmış ve sezon sonu da Rangers oyuncunun bonservisini almıştır.

Hagi, 31 Ocak 2020'de İskoç Premiership kulübü Rangers'a altı aylık süreyle satın alma seçeneği ile kiralık olarak transfer oldu. 20 Şubat'ta Hagi, UEFA Avrupa Ligi'nde SC Braga'ya karşı takımı 2-0 yenik durumunda mücadele ederken 2 gol birden atarak maçın 3-2 kazanılmasına yardımcı oldu.