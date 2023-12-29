İBB'den metro seferlerine 'Fenerbahçe-Galatasaray' düzenlemesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, iki takımı karşılamak için gece metrosu seferlerini ilan etti.
Metro İstanbul, gece sabaha karşı 04.00'te İstanbul'da olacak Galatasaray ve 04.30'da inecek olan Fenerbahçe için metro seferlerini uzattı.
Yapılan açıklamada, "Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.
İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:
"Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:
Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;
M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve
M7 Yıldız-Mahmutbey
metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz."
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