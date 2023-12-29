İBB'den metro seferlerine 'Fenerbahçe-Galatasaray' düzenlemesi

Yayınlanma: 29.12.2023 - 22:43

Güncelleme: 29.12.2023 - 22:43

Metro İstanbul, gece sabaha karşı 04.00'te İstanbul'da olacak Galatasaray ve 04.30'da inecek olan Fenerbahçe için metro seferlerini uzattı.

Yapılan açıklamada, "Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:

"Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:

Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;

M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve

M7 Yıldız-Mahmutbey

metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz."