İki milli futbolcu için Premier Lig iddiası
Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'a, Premier Lig takımın Nottingham Forest'ın talip olduğu iddia edildi.
İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ile ilgilendiği iddia edildi.
HITC Football'un haberine göre; Barış Alper ve Semih önümüzdeki aylarda Avrupa'nın önemli liglerinden birine transfer olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her iki forvet oyuncusunun da Nottingham Forest'ın radarında olduğu belirtildi.
Haber detayında, İngiliz takımının Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak için Avrupa'nın büyük kulüpleriyle rekabet etmesi gerekeceği yorumu yapıldı.
Barış Alper'in Galatasaray ile 2027, Semih'in ise Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor.
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