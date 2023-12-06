İl Spor Güvenlik Kurulu açıkladı: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 15:28

Güncelleme: 06.12.2023 - 15:28

İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde yer alabileceğini açıkladı.

DEPLASMAN SEYİRCİSİ GİREBİLECEK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi Günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına 1.814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir'' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.