İl Spor Güvenlik Kurulu açıkladı: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı!
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde deplasman taraftarının yer alabileceği duyuruldu.
İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde yer alabileceğini açıkladı.
DEPLASMAN SEYİRCİSİ GİREBİLECEK
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi Günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına 1.814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir'' ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.
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