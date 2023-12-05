Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan müjde!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye derbi öncesi 3 oyuncudan müjdeli haber geldi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.
Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Dün akşam Sivasspor karşısında maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.
DJIKU VE MERT HAKAN GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş idmanın tamamında takımla çalıştı.
CRESPO'DAN İYİ HABER
Dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Miguel Crespo'nun durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Miguel Crespo'nun Beşiktaş derbisinde kadroda olması bekleniyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Naci Görür gözyaşlarını tutamadı
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İmamoğlu'na 'tartışma' daveti
- Özel'den İYİ Parti açıklaması
- '2024 yerel seçimlerine...'
- Sanatçıların konuşmasını hedef aldı!
- TikTok karapara cenneti