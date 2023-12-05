Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan müjde!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:23

Güncelleme: 05.12.2023 - 17:26

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Dün akşam Sivasspor karşısında maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

DJIKU VE MERT HAKAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş idmanın tamamında takımla çalıştı.

CRESPO'DAN İYİ HABER

Dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Miguel Crespo'nun durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Miguel Crespo'nun Beşiktaş derbisinde kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.