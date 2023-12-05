Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan müjde!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye derbi öncesi 3 oyuncudan müjdeli haber geldi.

DHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:23
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan müjde!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Dün akşam Sivasspor karşısında maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

DJIKU VE MERT HAKAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş idmanın tamamında takımla çalıştı.

CRESPO'DAN İYİ HABER 

Dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Miguel Crespo'nun durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Miguel Crespo'nun Beşiktaş derbisinde kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Alexander Djiku fenerbahçe mert hakan yandaş miguel crespo beşiktaş

İlgili Haberler

Hasan Arat mazbatasını aldı: Yeni başkandan Fenerbahçe ve transfer sözleri!

Hasan Arat mazbatasını aldı: Yeni başkandan Fenerbahçe ve transfer sözleri!
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: 'Stoper İsmail ilk 18'e giremez'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: 'Stoper İsmail ilk 18'e giremez'
Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı: 'Pazubentsiz kaptan Fred'

Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı: 'Pazubentsiz kaptan Fred'

En Çok Okunan Haberler