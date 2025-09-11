İlk antrenmanına çıkmıştı... Domenico Tedesco'dan Fred kararı!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. 40 yaşındaki çalıştırıcı dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından akşam takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'ye yapacağı ilk dokunuş belli oldu. Genç teknik adamın Mourinho döneminde performansı eleştiri konusu olan Fred'in rolünü değiştireceği belirtildi.

Fred'i Mourinho döneminde olduğu gibi geride konumlandırmayı düşünmeyen Tedesco'nun yönetime yaptığı sunumda, "Fred'i rakip kaleye daha yakın kullanacağım çünkü şut tehdidi olan bir futbolcu" dediği belirtildi.

Yönetimin de ilk sezonundaki performansından uzak bir görüntü çizen Fred için alınan bu kararı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.