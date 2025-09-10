Fenerbahçe’nin yeni hocası Tedesco: 'İlk yıl şampiyon yaparım'

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu. Sarı-Lacivertliler, 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 2 yıllığına anlaştı. F.Bahçe Sportif Direktörü Devin Özek, dün Almanya’da Tedesco ile son görüşmeyi yapıp gece birlikte İstanbul’a döndü. “Ben ilk yıl bu takımı şampiyon yaparım” iddiasını teklif sonrası Sarı-Lacivertli yönetimle paylaşan Tedesco bugün F.Bahçe ile antrenmana çıkacak.

Yönetim, Tedesco’nun ekibinde Türk yardımcı antrenörün görev yapmasını isterken bu isim eski F.Bahçeli futbolcu Gökhan Gönül oldu. 39 yaşındaki Tedesco, hücum futbolunu benimseyen ve genellikle 4-2-3-1 sistemini uygulayan bir teknik direktör. Hocalık kariyerine 2017’de Erzgebirge Aue’de başlayan İtalyan çalıştırıcı, aynı yıl Schalke 04’ün başına geçti. Alman ekibini Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale taşıyan Tedesco, sonrasında Spartak Moskova’nın yolunu tuttu.

Ardından Leipzig’e geçen Tedesco takımına Almanya Kupası’nı kazandırdı. Şubat 2023’te Belçika Milli Takımı’nın teknik direktörü olan İtalyan hoca, 16 ay mağlubiyet görmedi, Euro 2024’te namağlup gruptan çıktı.