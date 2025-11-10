Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün performansına övgü

Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün performansına övgü

10.11.2025 16:04:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün performansına övgü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta başantrenör Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün Avrupalı yıldızlarla karşılaştığında her zaman ekstra performans sergilediğini söyledi.

Rockets'ın deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendiği maçtan sonra konuşan Udoka, "Bu rekabetlerde gurur var, çünkü birbirlerini yıllardır tanıyorlar. Birbirlerini iyi tanımaları ve çok fazla maç yapmış olmaları, maçı biraz daha yoğun hale getiriyor. Doncic ve bu tür oyuncularla karşılaşmalarda her zaman ekstra bir şey olur" diye konuştu.

Alperen Şengün'ün Giannis Antetokounmpo'yu çok iyi savunduğunu belirten Udoka, "O ve Kevin Durant birbirlerini çok iyi tamamladılar ve dördüncü çeyrekte büyük bir başarı elde ettiler" dedi.

Rockets'ta, 39 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı. Antetokounmpo ise 37 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.

İlgili Konular: #Alperen Şengün #Ime Udoka #Houston Rockets

İlgili Haberler

Rockets, Alperen Şengün'ün
Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Bucks'ı yendi Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendi.
Alperen Şengün 'double-double' yaptı: Rockets serisini 5 maça çıkardı!
Alperen Şengün 'double-double' yaptı: Rockets serisini 5 maça çıkardı! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Memphis Grizzlies'i 124-109 yendi.
Alperen Şengün'ün 25 sayısı yetmedi: Rockets'ın galibiyet serisi sona erdi!
Alperen Şengün'ün 25 sayısı yetmedi: Rockets'ın galibiyet serisi sona erdi! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 25 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'e 121-110 yenildi.