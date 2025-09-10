İngiltere'den beş gollü net galibiyet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 09:36:00
Dünya Kupası Elemeleri K grubu 5. maçında İngiltere, deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri K grubu 5. maçında İngiltere, Sırbistan'a konuk oldu.

Rajko Mitic Stadyumu'ndaki mücadeleyi İngiltere, 5-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Harry Kane, 35. dakikada Noni Madueke, 52. dakikada Ezri Konsa, 75. dakikada Marc Guehi ve 90. dakikada penaltıdan Marcus Rashford kaydetti.

Sırbistan'da Nikola Milenkovic, 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından İngiltere, 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti. Sırbistan, 7 puanda kaldı.

Grubun bir diğer maçında İngiltere, Letonya deplasmanına gidecek. Sırbistan, Arnavutluk'u ağırlayacak.

