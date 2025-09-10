Portekiz, Macaristan'ı son dakika golüyle devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 09:33:00
Dünya Kupası Elemeleri F grubu 2. maçında Portekiz, deplasmanda Macaristan'ı 3-2 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri F grubu 2. maçında Portekiz, Macaristan'a konuk oldu.

Puskas Arena'daki mücadeleyi Portekiz, 3-2'lik skorla kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri dakika 36'da Bernardo Silva, dakika 58'de penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada Joao Cancelo kaydetti.

Macaristan'ın gollerini ise 21. ve 84. dakikalarda Barnabas Varga attı.

Bu sonucun ardından Portekiz, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Macaristan, 1 puanda kaldı.

Grubun bir diğer maçında Portekiz, İrlanda'yı konuk edecek. Macaristan, Ermenistan'ı ağırlayacak.

