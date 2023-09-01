Inter, Davy Klaassen'i transfer etti!
İtalya Seria A ekiplerinden Inter, Ajax forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kadrosuna kattı.
Avrupa'da transfer döneminin son gününde Inter, Ajax'ın yıldız oyuncusunu transfer etti. Inter, 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kadrosuna kattı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Inter'in bu transfer için Ajax'a bonservis ödemeyeceği öğrenildi. Transfer döneminin başında adı sıklıkla Beşiktaş ile anılsa da bu transfer gerçekleşmedi.
Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 46 resmi maça çıkan Davy Klaassen bu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
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