Inter, Jonathan David rekabetine dahil oldu!
Inter, Barcelona, Arsenal ve Barcelona'nın da ilgilendiği Jonathan David'e teklif yapmaya hazır.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter, Juventus, Barcelona ve Arsenal ile de görüşme halinde olan Kanadalı yıldız Jonathan David'e yıllık 5 milyon avroluk sözleşme teklifinde bulunacak.
Lille ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan David, sözleşmesini yenilemeyecek.
Inter, golcünün yakın çevresiyle görüşmelerde bulundu ve Serie A devinin 25 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi. Inter, David'e 2030'a kadar sezon başına 5 milyon avro teklif etmeye hazır.
David'in maaş talebinin 9 milyon avro, komisyon ücretlerinin ise 10 milyon avroya yakın olduğu daha önce çıkan haberlerde belirtilmişti. Bu meblağın Kanadalı golcü ve ekibi için yeterli olup olmayacağı ise henüz belli değil.
Haberde, David'in temsilcilerinin Barcelona, Arsenal ve Juventus ile de görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. Inter, özellikle kaptan Lautaro Martinez'in sezon başına 9 milyon avro ile kulüpte en yüksek kazancı elde eden oyuncu olması göz önüne alındığında, David'e daha yüksek bir maaş teklif etmeye pek yanaşmıyor.
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