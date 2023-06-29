Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Gerardo Martino oldu!
Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Gerardo Martino oldu.
MLS ekibi Inter Mimai, yeni teknik direktörünü açıkladı. Arjantinli Gerardo Martino, MLS ekibinin yeni hocası oldu.
60 yaşındaki teknik adam 2013-14 yılları arasında Barcelona'da görev yaptı. Arjantinli çalıştırıcı MLS ekibi Atlanta ile 2018 yılında şampiyonluğa ulaştı.
2013'te Messi ve Busquets'e hocalık yapan Arjantinli ABD'de yeninden bir araya geldi.
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