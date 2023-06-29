Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Gerardo Martino oldu!

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Gerardo Martino oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2023 - 09:35
Inter Miami'nin yeni teknik direktörü Gerardo Martino oldu!
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MLS ekibi Inter Mimai, yeni teknik direktörünü açıkladı. Arjantinli Gerardo Martino, MLS ekibinin yeni hocası oldu.

60 yaşındaki teknik adam 2013-14 yılları arasında Barcelona'da görev yaptı. Arjantinli çalıştırıcı MLS ekibi Atlanta ile 2018 yılında şampiyonluğa ulaştı.

2013'te Messi ve Busquets'e hocalık yapan Arjantinli ABD'de yeninden bir araya geldi.


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