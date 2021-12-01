İrfan Can - Atakan kavgasının perde arkası!
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Sarı-Lacivertli camia kızgın.
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci sahalardan 5 ila 10 maç arasında uzak kalabilir. Milli futbolcu, Göztepe maçının devre arasında Atakan Çankaya ile yaşadığı tartışma nedeniyle PFD'lık olduğu öğrenildi. O anda koridorda bulunanmaç temsilcisinin olayı ceptelefonu ile kayıt ettiği de iddia edilirken, olayın stat ve yayıncı kuruluş kameralarına yansıdığı belirtildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, İrfan Can Kahveci'yi "saldırı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak sevk etti.
Yıldız oyuncu söz konusu maddeden ceza alırsa, sahalarda 5 ila 10 maç arasında uzak kalacak.
Milli oyuncunun tartıştığı Göztepeli Atakan Çankaya ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36'ncı maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
ASLINDA NE OLDU?
İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya arasında Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk yarısında bir kaç kez tartışma yaşandı.
İki futbolcu daha sonra devre arasında koridorda karşı karşıya geldi ve kavga etti.
Maçın hakemi Mete Kalkavan bu tartışmanın ardından kartına başvurmadı ve iki futbolcu da ikinci yarıda sahaya yer aldı.
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