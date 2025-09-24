Cumhuriyet Gazetesi Logo
Isak siftah yaptı, Liverpool tur atladı!

Isak siftah yaptı, Liverpool tur atladı!

24.09.2025 09:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Isak siftah yaptı, Liverpool tur atladı!

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Liverpool, konuk ettiği Southampton'ı 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Liverpool sahasında Southampton'ı ağırladı.

Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Alexander Isak ve 85. dakikada Hugo Ekitike kaydederken konuk ekibin golü ise 76. dakikada Shea Charles'dan geldi.

ISAK'TAN SİFTAH

Takımının ilk golünü atan Alexander Isak, Liverpool formasıyla ilk kez ağları havalandırmış oldu. 

EKİTİKE KIRMIZI GÖRDÜ

Liverpool'da Hugo Ekitike, attığı golden 1 dakika sonra formasını çıkararak sevinmesi sebebiyle 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.

İlgili Konular: #liverpool #Southampton #İngiltere Lig Kupası

İlgili Haberler

Brighton, Diego Gomez ile rahat turladı!
Brighton, Diego Gomez ile rahat turladı! İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton, Barnsley'i deplasmanda 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Milan, sahasında 3 golle turladı!
Milan, sahasında 3 golle turladı! İtalya Kupası son 32 turu maçında Milan, sahasında Lecce'yi 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Chelsea, 2 dakikada tur biletini kaptı!
Chelsea, 2 dakikada tur biletini kaptı! İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Chelsea, deplasmanda Lincoln City'yi 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.