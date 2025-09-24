Isak siftah yaptı, Liverpool tur atladı!

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Liverpool sahasında Southampton'ı ağırladı.
Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Alexander Isak ve 85. dakikada Hugo Ekitike kaydederken konuk ekibin golü ise 76. dakikada Shea Charles'dan geldi.
ISAK'TAN SİFTAH
Takımının ilk golünü atan Alexander Isak, Liverpool formasıyla ilk kez ağları havalandırmış oldu.
EKİTİKE KIRMIZI GÖRDÜ
Liverpool'da Hugo Ekitike, attığı golden 1 dakika sonra formasını çıkararak sevinmesi sebebiyle 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.