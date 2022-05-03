İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, ABD'yi 1-0 yendi

Brezilya'da gerçekleştirilen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda ikinci maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, ABD'yi 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 00:00
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, ABD'yi 1-0 yendi
Abone Ol google-news

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ikinci maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ABD'yi 1-0 yendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ikinci maçında ABD ile karşılaştı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen milliler ABD'yi 1-0 mağlup etti. Milli takım dün oynanan maçta da Almanya'yı 2-0 yenmişti.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.


24. işitme engelliler yaz olimpiyatları İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ABD

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler