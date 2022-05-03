İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, ABD'yi 1-0 yendi
Brezilya'da gerçekleştirilen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda ikinci maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, ABD'yi 1-0 mağlup etti.
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ikinci maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ABD'yi 1-0 yendi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ikinci maçında ABD ile karşılaştı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen milliler ABD'yi 1-0 mağlup etti. Milli takım dün oynanan maçta da Almanya'yı 2-0 yenmişti.
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.
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