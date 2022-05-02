UEFA'dan Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
UEFA, Rus kulüplerinin Avrupa kupalarından men edilme yaptırımını 1 yıl uzattı. Bu karar Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un da Şampiyonlar Ligi katılımını yakından ilgilendiriyor.
UEFA İcra Komitesi, 28 Şubat 2022'de tüm Rus temsilci takımlarının ve kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA müsabakalarına katılımını askıya alma kararını uzattı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Rus kulüplerinin, 2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi'nde yer alamayacağı duyuruldu.
TRABZONSPOR PLAY-OFF TURUNDAN DAHİL OLACAK
Rus kulüplerinin 2022-23 sezonunda da Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından Türkiye'den Avrupa'ya gidecek takımlar da etkileniyor. Bu karar, 2022-23 sezonu için UEFA Ülke Sıralaması’nda 13. Türkiye’nin, 12. sıraya yükselmesini sağladı. Böylece Süper Lig ’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 3. ön eleme yerine Play-Off’tan katılacak; yani 2 ön eleme turu yerine tek ön eleme turu oynayacak.
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