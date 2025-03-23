İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
23 Mart 2025 Pazar, 10:17
İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ivan Jovanovic yönetimindeki Yunanistan, deplasmanda Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSKOÇYA - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Hampden Park'ta oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.

İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSKOÇYA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

Yunanistan'da oynanan ilk maçı İskoçya 1-0 kazanmıştı. 

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