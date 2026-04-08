İsmail Geliç'ten Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'a istifa çağrısı!

Gençlerbirliği'nin Göztepe mağlubiyeti tarihi kulübü karıştırdı. Takımın küme düşme potasına gerilemesi sonrasında camianın önemli ismi İsmail Geliç, başkan Arda Çakmak'ı istifaya davet etti.

İsmail Geliç

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalıcı ve büyük hedefleri olması gerektiğini söyleyen İsmail Geliç, gelinen noktada bütün sorumluluğun Arda Çakmak yönetiminde olduğunu belirtti ve bir açıklama yaptı.

İsmail Geliç'in açıklaması şu şekilde:

"Göztepe mağlubiyeti sonrası gelinen noktada Arda Çakmak ve yönetimi derhal istifa etmelidir.

2000 delegeyi hukuksuz bir şekilde salona almayarak seçilen Arda Çakmak üst üste aldığı yanlış kararlar, kulübü bugününü ve yarınını kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakmıştır.

Kulübe toplamda 400 milyon TL’nin üzerinde bağış yapmış, şampiyonluklar kazandırmış geçmiş üç başkan (Niyazi Akdaş, Osman Sungur, Mehmet Kaya) ve yöneticilere yönelik yalan yanlış açıklamalar ve suç duyuruları; tam da birlik olunması gereken bir dönemde kulübün konsantrasyonunu bozmuştur.

Başkan Arda Çakmak, isim hakkını yalnızca 4 daire karşılığında yok pahasına satarak ve kendi tabiriyle yüzlerce naylon üye yaparak sadece geçmişte söylediklerinin tersini yapmakla kalmamış, aynı zamanda kendisine saygı gösteren ve inanan insanların güvenini de tamamen yitirmiştir.

Unutulmamalıdır ki; yüksek maaşlı oyuncu grubunun büyük bir kısmı iki yıllık kontratlara sahiptir ve bu mali yapının sürdürülebilmesi için Gençlerbirliği’nin Süper Lig’de kalması zorunluluktur.

Takımın iyi sonuçlar aldığı ve küme düşme hattından uzak olduğu bir dönemde, kulübün efsane oyuncusu ve teknik direktörü Metin Diyadin’i hiçbir makul gerekçe olmadan kişisel saiklerle görevden alması, sonrasında kendisiyle çalışmayı reddetmiş bir teknik direktörü tekrar göreve getirmesi, bu sürecin en büyük kırılma noktası olmuştur.

Bugün kulübün önünü açmanın tek yolu bellidir:

Sayın Başkan kurullarıyla birlikte istifa ederek bu yanlış süreci daha fazla derinleştirmeden kendi işine de son vermelidir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

İsmail Geliç"