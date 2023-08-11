İsmail Kartal'dan Okan Buruk açıklaması! 'Olması gereken bir cevap verdim'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 20:41

Güncelleme: 11.08.2023 - 20:41

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları...

"Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, bu sene 3 kulvarda da başarılı olmak, kupalar kazanmak. Camiamızı ve taraftarımızı mutlu etmek için buradayız. Tam gün mesaiye devam ediyoruz

Önce iş bizde. Önce sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Camianın evladı olmak kolay değil. Beklenti çok yüksek, Taraftarı mutlu etmek için her şeyi üretmeye çalışıyorum.

Pazar günü, muhteşem taraftarımızın önünde iyi futbol oynayıp lige iyi başlamak istiyoruz. İlk maçlar önemlidir. Bunun bilincindeyiz''

BAZI OYUNCULARA TEPKİLER

''Taraftarımızın, bazı oyunculardan beklentileri yüksek olabiliyor. O oyuncular da hata yapınca, nasıl hata yapabilir diye oluyor tepkiler. Birkaç yıldır şampiyon olamadığımız için de beklentiler çok yüksek. Biz de bir an önce şampiyon olmak istiyoruz ama hemen olmuyor. Bu, birlikte mücadele ederek olacak bir şey. Hemen bir tepki koymamak lazım. Daha sabırlı olmamız lazım. Böyle olursa, bazı şeyleri daha rahat aşabielceğimizi görecekler. Bu oyun üzeirne koyarak devam edecek.

İletişim çok önemli. Bizim taktik disiplinin başında iletişim geliyor. Bu iletişimi sağlayan Tadic ve Dzeko'dan başlıyor. Dzeko'nun iletişi çok iyi. Zajc'ın iletişimi çok iyi. Bunlar oyunda olunca herkesi yönlendiriyorlar. Her antrenmandan sonra gösteriyoruz, burada iletişim yok diye. Tadic de bunu yapabilen önemli oyunculardan biri. Ajax'ta da yapabilirdu. Çok önemli, kaliteli bir oyuncu. 34 yaşında bir oyuncu ama herkese örnek davranıyor. Çok iyi bir organizasyonumuz var.''

İDEAL YAKIN BİR 11'MİZ VAR

''Çıkmaya yakın bir ideal 11'imiz var elimizde. Mevcut kadroyla çalışmalarımız devam ediyor. Ufak takviyelerle daha iyi takım olacağız. Ama mevcut kadromuzla da her rakiple oynayabileceğimizi, kazanabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda yaptığımız bizim, elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde maçlara hazırlamak.

İnsanın insana olan saygısı olması lazım. Çok yüksek egolu bir insan değilim. Futbolcularla arkadaş gibiyim. Açık ve net konuşurum. Kim oynayacak, kim oynamayacak açık konuşurum. Kimseye karşı kinci, önyargılı değilim. Bütün oyuncularımız benim için değerli. Hepsine aynı mesafedeyim. Hepsiyle sohbet ederim. Açık ve net olduğumuz için birbirimizi daha net anlıyoruz. Antrenmanlar güzel geçiyor, tempolu geçiyor. Mutlu olduklarını görebiliyorum.

Bazı oyuncular iyi çalışıyor. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. Herkes sırasını bekleyecek. Batshuayi'nin mutsuz olduğunu sanmıyorum. Çok pozitif bir çocuk. Konuştuk, çok mutlu. Elinden gelenin her şeyini yapacağını düşünüyorum. Batshuayi oyun planımızda var. Başka kulüplerle adının geçmesi olumlu ama bizim bırakacağız diye şu anda bir düşüncemiz yok. Ama çok önemli bir teklif gelirse, kulüp politikasına göre oturur konuşuruz

Edin Dzeko'nun fiziksel durumu şu anda iyi. Bu tarz oyuncular biraz geç form tutar. Şu anda o seviyeye doğru yavaş yavaş geliyor. Yüzde 70-80 şu anda.''

OKAN BURUK KONUSU

''Okan Buruk konusunda ben geçmişinde peşinde değilim. Önüme bakıyorum. Olması gereken bir cevap verdim. Aslında ona da başarılar diledim. Bunlara gerek yok, biz işimize bakalım.

Önümüze iki kağıt alıyoruz basın toplantılarında. Gelecek sorulara karşı unutmamak adına, atlamamak için, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için notlar alıyoruz. Bazı şeyleri kaçırabiliyoruz, bununla karşılaşmamak için böyle bir şey oldu. Bundan sonra da kolay kolay kağıttan okumam. Öyle bir şey söz konusu değil. Bundan sonra da kağıttan okumamaya gayret edeceğim.

Transferi soracağınızı biliyordum. Şu anda başkanımız ve yönetimi çalışmaları yürütüyor. İsim söylemem doğru olmaz. Yanlış bir cümle zarar verebilir. Bitmeden konuşmak doğru olmaz. Başkanımız ve yönetim, çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Fred konusu, başka oyuncular, bunlarla ilgili başkan ve yönetim çalışmalara devam ediyor. İsim söylemem doğru olmaz. Mevki de söylemem doğru olmaz. Oyuncularımız her şeyi takip ediyor, etkilenebilirler. Birkaç oyuncu daha transfer edebiliriz. Başkan ve yönetim çalışmaları sürdürüyor.

Bu sene ligin geçen seneye göre daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Herkes kadrosunu güçlendiriyor. Bu sene bu puan ortalamasının düşebileceğini düşünüyorum.''