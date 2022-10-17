İsmail Yüksek için flaş transfer gelişmesi! Devler peşinde...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsmail Yüksek, 2 ayda devlerin takip listesine girdi. Celta Vigo ve Villarreal'in scoutları, 23 yaşındaki futbolcuyu AEK Larnaca maçında canlı takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe tüm hazırlıklarını tamamlarken, bu sezonun parlayan yıldızı İsmail Yüksek'e dünya devleri talip oldu.
2020 senesinde Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın dikkatini çekti. Geçtiğimiz sezonları Anadolu'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte önemli bir yükseliş gösterdi.
Sabah'ta yer alan habere göre İsmail Yüksek, İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı.
Geçen hafta oynanan Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında Fenerbahçeli orta saha oyuncusunu takip eden bu iki kulübün, transfer planlamasında yer alan İsmail için devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalabileceği gelen haberler arasında.
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