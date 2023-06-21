İspanya'da şampiyon Barcelona oldu!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 08:16

Güncelleme: 21.06.2023 - 08:16

İspanya ACB Ligi final serisi 3.maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 82-93 ile geçerek 3-0 ile 2022-2023 sezonun şampiyon tamamladı.

Karşılaşmada, Real Madrid'de Walter Tavares 19 sayı, Barcelona'da Jes Vesely ise 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Barcelona'da forma giyen Sertaç Şanlı, Ersan İlyasova ve Kerem Tunçeri'nin ardından İspanya liginde şampiyonluk yaşayan 3. Türk oldu.

İlk yarıyı 41-38 önde kapattı. 3.çeyrekte öne geçen Barcelona farkı çift hanelere çıkardı ve maçı kazanarak şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

Sarunas Jasikevicius öncesinde 6 sezonda şampiyonluk kazanamayan Katalan ekibi, Litvanyalı koç sonrası 3. sezonda ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Son üç sezondur Real Madrid-Barcelona final eşlemesine sahne olan ACB'de 36 kez ile en fazla şampiyonluk Real Madrid'e ait bulunuyor. Real Madrid bu sezon THY Avrupa Ligi'nde de 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.