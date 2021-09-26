İstanbul BBSK'da imza günü

26 Eylül 2021 Pazar, 08:00

Geçen sezon Play-Off grubuna yükselip bu yıl şampiyonluk hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, imza töreni düzenledi.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek Kadın Voleybol Takımım oyuncuları yeni sezon öncesi resmi sözleşmeleri imzaladı. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan İBBSK Başkanı Fatih Keleş, "Geçen sezon başarılı sonuçlara imza atan voleybolcularımızdan bu sezon daha büyük başarılar bekliyoruz, takımımıza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum" dedi. İBBB Cebeci Tesisleri'ndeki imza törenine İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Şube Sorumlusu Tuncay Yılmaz, Genel Müdür Murat Beytekin de katıldı.

